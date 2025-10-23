Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una madre acompaña a su hija al quirófano del hospital Txagorritxu en Vitoria. Igor Martín

Sanidad promueve que los padres acompañen a sus hijos al quirófano para reducir el estrés de los niños

El Ministerio publica una guía con recomendaciones para unificar criterios: se da prioridad a los menores de cinco años y a pacientes con necesidades especiales «siempre que no se interfiera la actividad clínica»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:22

Para muchos niños y niñas, el momento previo a una operación puede generar un alto nivel de estrés y ansiedad. Hasta un 60% de los ... menores experimentan nerviosismo o miedo antes de entrar al quirófano. Es normal. Le rodean desconocidos con batas verdes, gorros y mascarillas, y una jeringuilla de anestesia siembra inquietud en cualquier lado, y más sobre la camilla. Hay hospitales que permiten que uno de los padres pueda estar con su hijo durante la sedación. Pero no existe un protocolo único que garantice el acompañamiento, algo que ahora el Ministerio de Sanidad ha unificado con una guía estatal con una serie de criterios y recomendaciones, en los que, por ejemplo, se da prioridad a los menores de cinco años y a pacientes con necesidades especiales «siempre que no se interfiera la actividad clínica»

