La UE prohíbe dos componentes habituales en los esmaltes de uñas semipermanentes
La Comisión Europea considera que son tóxicos y, por lo tanto, perjudiciales para la salud
Málaga
Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:39
La manicura semipermanente ha aumentado su popularidad en los últimos años. A diferencia de las uñas de porcelana o de gel, esta técnica requiere de ... poco tiempo y garantiza unas uñas impecables durante unas tres semanas. Pero ahora, una medida impuesta por la UE va a cambiar este sistema, al menos algunos de sus componentes.
La Comisión Europea ha prohibido desde este 1 de septiembre el uso de dos sustancias presentes en los esmaltes de uña semipermanentes. Se trata del el óxido de trimetilbenzoildifenilfosfina (TPO) y la dimetiltolilamina (DMPT), esenciales en el proceso que hace que el esmalte seque bajo la lámpara UV, se endurezca y quede fijado a la uña.
En concreto, el TPO acelera el secado y el endurecimiento del producto al exponerse a la luz LED, aumentando así su durabilidad, mientras que el DMPT actúa como base para que el esmalte se fije mejor a la uña.
La Comisión Europea considera tóxicos estos dos componentes que están clasificados como CMR 1B, categoría que integra «sustancias potencialmente carcinogénicas o mutagénicas» por su capacidad para alterar la secuencia del ADN, por lo que su uso continuado puede contribuir a la aparición de cierto tipo de cánceres y puede disminuir la fertilidad. Además, el TPO puede provocar irritación en la piel y en los ojos.
Las autoridades recomiendan a las personas que puedan tener en sus casas esmaltes con estos componentes que dejen de usarlo y, en el caso de acudir a un salón de belleza, soliciten que les muestren la etiqueta INCI del producto para asegurarse que no llevan estas sustancias.
