Retiran varios lotes de una crema facial hidratante de una conocida marca coreana

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado de que algunos lotes de la crema hidratante para el rostro Centella Cème de ... la marca Erborian deben retirarse del mercado. El problema radica en que se ha detectado en ellos algunos microorganismos que pueden provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

En concreto, se han detectado bacterias Micrococcus luteus y Microbacterium oxydans y la levadura Candida parapsilosis. Los lotes afectados son los que tienen la siguiente numeración: KM05363, KM06363, KM06343 y KM07343, en envases de 50 ml y 20 ml.

Erborian es una marca de belleza coreana fundada en 2007, que combina la farmacopea tradicional de Corea con las últimas tecnologías para crear productos híbridos de tratamiento y maquillaje. En Europa, se producen en los Laboratoires M&L Erborain, en Francia.

La Centella Crème de Erborian se vende en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta online. La Aemps ya ha solicitado a los comerciantes que revisen los lotes de este producto de los que dispongan, para retirarlos de la venta y contactar con el fabricante.

Por su parte, la Agencia recomienda a los usuarios que tengan alguna unidad de los lotes afectados que dejen de usarla y acudan al establecimiento donde la adquirieron para devolverla.