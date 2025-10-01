Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La ministra Mónica García, hoy, durante la presentación de los datos sobre abortos en España. EFE

Ocho de cada diez abortos se hacen en clínicas privadas «incumpliendo» la ley

La ministra considera «inaceptable» que Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia no hagan interrupciones en hospitales públicos y que otras cuatro autonomías no pasen del 10%

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:14

Dos años y medio después de aprobada la nueva ley de salud sexual y reproductiva uno de sus puntos centrales sigue sin cumplirse. El 79% ... de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en España el año pasado, casi de ocho de cada diez, se practicaron en clínicas privadas concertadas. Una mínima mejora sobre el año anterior (tres puntos) que la ministra de Sanidad considera «insuficiente».

