La infección viral del herpes labial está implicada en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer

La infección sintomática con el virus responsable del herpes labial alrededor de la boca -herpes simple 1, o HSV-1 para abreviar- puede tener un papel clave en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, sugiere un gran estudio estadounidense financiado por la industria farmacéutica Gilead Sciences y publicado en la revista de acceso abierto 'BMJ Open'.

Según el trabajo, el tratamiento con terapia antiviral parece estar vinculado a un menor riesgo de este tipo de demencia, lo que sugiere que el tratamiento para aliviar los síntomas del HSV-1 puede ser protector, indican los hallazgos.

Actualmente, alrededor de 35,6 millones de personas en todo el mundo viven con demencia, y cada año se diagnostican 7,7 millones de casos nuevos, según los investigadores. La enfermedad de Alzheimer representa entre el 60% y el 80% de todas las demencias, y el coste total de su tratamiento alcanzó los 305 000 millones de dólares estadounidenses en 2020, añaden.

Se han implicado diversos agentes infecciosos en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, y el más estudiado de ellos es el HSV-1, que afectó a más de dos tercios de los menores de 50 años en todo el mundo solo en 2016. Para arrojar más luz sobre el supuesto papel del HSV-1 en la enfermedad de Alzheimer y los potenciales efectos protectores de los medicamentos antiherpéticos, los investigadores utilizaron un gran conjunto de datos de reclamaciones administrativas de Estados Unidos (IQVIA PharMetrics Plus) para el período 2006-21.

Las personas diagnosticadas con enfermedad de Alzheimer fueron emparejadas por edad, sexo, región geográfica, año de ingreso a la base de datos y número de visitas de atención médica con aquellas sin antecedentes de enfermedad neurológica, lo que dio como resultado un total de 344.628 pares de casos y controles. Casi dos tercios (65%) de las personas con Alzheimer eran mujeres. Su edad promedio era de 73 años y tendían a presentar más afecciones coexistentes, todas ellas factores de riesgo. En total, a 1.507 personas (poco menos del 0,5%) con enfermedad de Alzheimer se les había diagnosticado HSV-1 (0,44%), en comparación con 823 (poco menos del 0,25%) de las del grupo de comparación (control).

Como era de esperar, el riesgo de padecer Alzheimer aumentó con la edad. Sin embargo, en general, la probabilidad de un diagnóstico de VHS-1 fue un 80% mayor entre quienes padecían Alzheimer, tras ajustar por factores potencialmente influyentes.

Entre las 2330 personas con antecedentes de infección por VHS-1, 931 (40%) utilizaron medicamentos antiherpéticos tras el diagnóstico. Además, tuvieron un 17 % menos de probabilidades de desarrollar Alzheimer que quienes no utilizaron estos tratamientos.

Los investigadores también analizaron el posible papel de otros virus del herpes, como el VHS-2, el virus de la varicela zóster y el citomegalovirus. Tanto las infecciones por el VHS-2 como por el virus de la varicela zóster se asociaron con un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Los investigadores señalan que no está claro exactamente cómo el HSV-1 y otros virus neurotrópicos podrían aumentar el riesgo de demencia. «Sin embargo, los estudios han demostrado que las alteraciones inflamatorias en el cerebro causadas por la infección por VHS son fundamentales en el desarrollo [de la enfermedad de Alzheimer]», explican.

Se ha informado que los péptidos A épsilon se depositan en respuesta a la infección por VHS y protegen a las células huésped al bloquear la fusión viral con la membrana plasmática, lo que indica que el VHS es un posible factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. De forma consistente, el A épsilon exhibe propiedades antimicrobianas contra diversos patógenos, incluido el VHS-1, añaden.

El ADN del HSV-1 también se encuentra en las placas características de la enfermedad de Alzheimer, y las personas portadoras del alelo ApoE e4, el factor de riesgo genético más común para la enfermedad, son más susceptibles a las infecciones por HSV, señalan.

Este es un estudio observacional y, por lo tanto, no se pueden extraer conclusiones definitivas sobre la relación causal. Los investigadores reconocen que se desconocían las infecciones por VHS-1 antes de la inclusión del paciente en la base de datos, además de que muchas personas infectadas no presentan síntomas, mientras que otras podrían no buscar tratamiento cuando los presentan; todos estos factores podrían influir en los hallazgos.

Pero sus hallazgos coinciden con los de otros estudios. Y sugieren: «Si bien los mecanismos moleculares aún no se han dilucidado por completo, estos resultados indican un posible papel de la terapia antiherpética en la mitigación del riesgo de demencia».

«Estos hallazgos ponen aún mayor énfasis en considerar la prevención de los virus del herpes como una prioridad de salud pública», concluyen.

