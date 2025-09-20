Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Farmacias de guardia en Málaga

Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 21 de septiembre de 2025

Consulta aquí las farmacias de guardia en Málaga. Horarios actualizados y ubicaciones para garantizar tu acceso a medicamentos las 24 horas.

José María Marín

José María Marín

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:00

Farmacias abiertas hoy, domingo, 21 de septiembre: revisa cuáles están disponibles en Málaga capital y en la provincia.

Fuente : Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de ... Málaga

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  2. 2 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  3. 3 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  4. 4

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  5. 5 Encañonan y agreden a un vecino de Marbella de 61 años para atracarle: «¡Están matando a un hombre a golpes!»
  6. 6 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  7. 7

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»
  8. 8 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  9. 9 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  10. 10 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 21 de septiembre de 2025

Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 21 de septiembre de 2025