Farmacias de guardia en Málaga

Horario de las farmacias de guardia en Málaga, el 08 de diciembre de 2025

Consulta aquí las farmacias de guardia en Málaga. Horarios actualizados y ubicaciones para garantizar tu acceso a medicamentos las 24 horas.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:00

Consulta qué farmacias permanecerán operativas el lunes, 08 de diciembre en la ciudad de Málaga y en los municipios de la provincia.

Fuente : Ilustre Colegio ... Oficial de Farmacéuticos de Málaga

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  3. 3 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  4. 4 Muere Gonzalo Padrón, mano derecha de Celia Villalobos en su etapa como alcaldesa de Málaga
  5. 5 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  6. 6

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  7. 7 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  8. 8 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  9. 9

    Inversión millonaria en los hoteles de la Costa del Sol
  10. 10

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven

