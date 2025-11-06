Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

España prohíbe criar aves al aire libre por el aumento de casos de gripe aviar

Una medida que el Gobierno ha tomado como consecuencia del aumento de brotes que se han producido tanto en la Península como en Europa

C. P. S.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:03

España va a exigir que las aves de corral permanezcan confinadas en zonas interiores a partir del 10 de noviembre para prevenir la propagación de ... la gripe aviar, según ha anunciado el Ministerio de Agricultura este jueves, 6 de noviembre. Una medida que el Gobierno ha tomado como consecuencia del aumento de brotes que se han registrado en toda Europa, de los cuales algunos casos han sido a nivel local.

