Una mujer recibe una sesión de tratamiento contra un cáncer. M. LÓPEZ

España es el país europeo en el que más crece el cáncer de pulmón femenino

Esta patología, el tumor más letal, cada vez se detecta en personas más jóvenes, con uno de cada veinte diagnósticos en menores de 50 años

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:29

Los médicos españoles alertan a ciudadanos y autoridades del gran aumento de casos de cáncer de pulmón entre las españolas, una tendencia que no ... deja de crecer año tras año. El informe emitido hoy por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (Gecp), que agrupa a 700 oncólogos, cirujanos torácicos, radioterapeutas e investigadores básicos, destaca que España ya es el territorio europeo en el que más crecen entre las mujeres los nuevos diagnósticos de este tipo de cáncer, el tumor que más muertes causa cada año en nuestro país.

