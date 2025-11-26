Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los adolescentes son los que más usan la IA como alternativa al médico. I. ONANDIA

Dos de cada tres españoles consultan a la IA sus problemas de salud

El 25% de los ciudadanos incluso se autodiagnostica con ayuda de la inteligencia artificial como alternativa al médico, el 40% en el caso de los adolescentes

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:40

El autodiagnóstico se ha disparado entre los españoles con la popularización de las herramientas de inteligencia digital, que han venido a multiplicar las búsquedas y ... consultas sobre problemas de salud que ya se realizaban desde hace años en las web, redes sociales o con los influencers.

