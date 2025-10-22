Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos profesionales sanitarias preparan a un paciente para realizarle una resonancia. AFP

Se disparan los retrasos en las colonoscopias y en las consultas de salud mental

Hay que esperar mes y medio más que en abril para someterse al examen de posibles patologías en el intestino y un mes más para ver al psiquiatra o al psicólogo

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:06

Comenta

El tiempo de espera para que los españoles puedan realizarse alguna de las principales pruebas diagnosticas en la sanidad pública, unos exámenes clave para que ... los médicos puedan determinar qué le pasa al paciente, ha aumentado de forma general en los últimos tres meses, pero lo que se ha disparado en este breve plazo son los retrasos para someterse a una colonoscopia, un examen en muchas ocasiones determinante para saber si el enfermo tiene o no obstrucciones, pólipos o tumores en el intestino. El mismo ha ocurrido con el tiempo de espera para lograr una consulta de salud mental. Esta es al menos la impresión directa de los ciudadanos recogida en la segunda oleada de 2025 del Barómetro Sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), una encuesta realizada en julio a miles de españoles para testar su percepción sobre el funcionamiento sistema sanitario en el último año.

