Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
E. C.

Detectados dos casos de peste porcina africana por primera vez desde 1994

Se ha detectado la enfermedad en dos jabalíes silvestres hallados muertos en un municipio de Barcelona, por lo que la Generalitat ha activado un plan de contingencia

E. P.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:54

Comenta

Los servicios veterinarios oficiales de la Generalitat de Cataluña han notificado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la detección de dos jabalíes silvestres positivos ... al virus de la peste porcina africana (PPA), en Bellaterra (Barcelona), donde fueron hallados muertos el 26 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  3. 3 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  4. 4 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  5. 5

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  6. 6 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  7. 7 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  8. 8

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  9. 9 La llegada de la gripe y otros virus respiratorios se adelanta un mes en Málaga
  10. 10 Dabiz Muñoz no vuelve a Málaga por Navidad: esta es la hamburguesería que lo sustituye

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detectados dos casos de peste porcina africana por primera vez desde 1994

Detectados dos casos de peste porcina africana por primera vez desde 1994