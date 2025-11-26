Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos clientes piden en la barra de la cafetería de un hospital Blanca Saenz de Castillo

Consumo excluirá los alimentos ultraprocesados de los menús infantiles de los hospitales

El objetivo es también garantizarlos en las cafeterías y en los comedores públicos de estos centros

EP

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:46

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que su departamento está trabajando para excluir los alimentos ultraprocesados ... de los menús infantiles que se ofrecen a los pacientes ingresados en los hospitales.

