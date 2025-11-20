Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una joven mira a la calle desde la ventana de su habitación. N. GONZÁLEZ

Bajan los pensamientos suicidas entre los jóvenes por primera vez desde la pandemia

Las cifras, no obstante, son preocupantes, con un 11% de chicos que ha hecho planes para quitarse la vida y un 6% que lo ha intentado

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:55

Los pensamientos suicidas entre los jóvenes españoles han descendido por primera vez desde el alza que iniciaron con el 'shock' emocional de la pandemia, pero ... todavía alcanzan un volumen muy preocupante. Es uno de los datos principales que aporta el Barómetro sobre Juventud y Salud elaborado por FAD y por la Fundación Mutua Madrileña a partir de una muestra de 1.500 entrevistas a españoles de 15 a 29 años representativa de todo el país.

