Alertan de medicamentos que pierden propiedades con el calor: de anticonceptivos a pastillas para la tiroides o colirios

El calor hace estragos. También en nuestro botiquín. Y ¡ojo! porque el asunto no es baladí. Expertos avisan de que las altas temperaturas son muy ... perjudiciales para los medicamentos que guardamos en casa. Ante dicha realidad, la popular farmacéutica Boticaria García ha aprovechado su intervención en un programa de Antena 3 para ejercer de Pepito Grillo y recordarnos cómo debemos actuar durante la temporada estival para evitar el deterioro térmico de los fármacos que almacenamos en nuestras viviendas.

«Hay medicamentos que tenemos en casa que, con máximas por encima de los 25 grados -algo habitual hoy día- se estropean», asegura al tiempo que destaca cómo pueden perder efectividad o incluso volverse peligrosos si no se conservan adecuadamente. Es el caso, por ejemplo, de los anticonceptivos orales, antibióticos o la adrenalina autoinyectable.

Para ayudar a establecer un baremo del peligro que ejerce el calor sobre ciertas medicinas, Boticaria García usa un sistema de colores: negro, rojo, naranja y amarillo. En el primer grupo -es decir, el de riesgo máximo-se encuentra la adrenalina, usada en situaciones de emergencia como reacciones alérgicas graves. «A partir de 25 grados se altera muy fácilmente. Puede que no funcione cuando se necesita. Y eso puede causar la muerte», advierte.

En el grupo rojo, se sitúan medicamentos como la nitroglicerina, utilizada para tratar problemas cardíacos. Según la farmacéutica, son también muy «sensibles» al calor y pueden perder eficacia si no se almacenan en un lugar fresco.

Por su parte, en el nivel naranja, figuran fármacos que, aunque no comprometen la vida de forma directa, sí pueden tener consecuencias importantes si dejan de hacer efecto. Entre ellos se encuentran los anticonceptivos orales (cuya pérdida de efectividad puede derivar en «embarazos no deseados»), las pastillas frente al tiroide -esenciales para quienes padecen hipotiroidismo- así como colirios oftálmicos, muy sensibles a los cambios de temperatura, sobre todo si contienen antibióticos o antiinflamatorios.

Por último, en el nivel amarillo, se encuentran aquellos medicamentos que se alteran menos, pero cuyo modo de aplicación también puede verse afectado por el calor. En este grupo se englobarían «las cremas o los supositorios y óvulos, que pueden descomponerse o separar sus fases si no se conservan correctamente», revela.