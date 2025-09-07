Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alertan de un gran aumento de la venta online de inyecciones ilegales para adelgazar que suponen un grave riesgo para la salud

La Agencia Española de Medicamentos advierte de que los medicamentos autorizados, como el Ozempic, están sujetos a prescripción médica y no pueden comercializarse a través de internet

Raquel Merino

Raquel Merino

Málaga

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:05

Tanto la Agencia Europea de Medicamentos como la Red de Jefes de Agencias de Medicamentos han alertado de un «fuerte aumento del número de medicamentos ... ilegales comercializados como agonistas del receptor GLP-1, como semaglutida, liraglutida y tirzepatida, para la pérdida de peso y la diabetes». Los análogos del receptor GLP1 son la familia de fármacos diseñados en un inicio para tratar la diabetes tipo II, que se han popularizado porque ayudan a adelgazar. Estos medicamentos, cuyos nombres comerciales son Saxenda, Webovy, Rybelsus y Ozempic, imitan una hormona que regula el apetito creando la sensación de saciedad, por lo que contribuyen a la reducción del peso corporal.

