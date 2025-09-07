Alertan de un gran aumento de la venta online de inyecciones ilegales para adelgazar que suponen un grave riesgo para la salud

Tanto la Agencia Europea de Medicamentos como la Red de Jefes de Agencias de Medicamentos han alertado de un «fuerte aumento del número de medicamentos ... ilegales comercializados como agonistas del receptor GLP-1, como semaglutida, liraglutida y tirzepatida, para la pérdida de peso y la diabetes». Los análogos del receptor GLP1 son la familia de fármacos diseñados en un inicio para tratar la diabetes tipo II, que se han popularizado porque ayudan a adelgazar. Estos medicamentos, cuyos nombres comerciales son Saxenda, Webovy, Rybelsus y Ozempic, imitan una hormona que regula el apetito creando la sensación de saciedad, por lo que contribuyen a la reducción del peso corporal.

Sin embargo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) advierte de la proliferación a través de sitios web fraudulentos de productos ilegales para la obesidad que ni siquiera contienen el principio activo de los autorizados, pero sí niveles nocivos de otras sustancias con el grave riesgo que puede suponer para la salud. «Las personas que utilizan estos productos corren un riesgo muy elevado de fracaso del tratamiento, problemas de salud inesperados y graves e interacciones peligrosas con otros medicamentos», asegura.

Las autoridades han identificado cientos de perfiles falsos en Facebook, anuncios y listados de comercio electrónico, muchos de ellos alojados fuera de la UE. Algunas de estas webs fraudulentos y anuncios en redes sociales «hacen un uso indebido de logotipos oficiales y utilizan recomendaciones falsas para engañar a los consumidores», comenta la Aemps. Ante esta proliferación, las autoridades nacionales están vigilando activamente a los proveedores ilegales para la retirada de estos productos y el bloqueo de las webs, en colaboración con agentes transfronterizos.

Cómo identificar los sitios de venta online seguros

Ampliar Logotipo que identifica los sitios web autorizados para la venta de medicamentos por internet.

Los sitios web de las farmacias lucen un logotipo común en toda la UE. Al hacer clic en la imagen, se accede a la entrada de la farmacia correspondiente. Si la página no tiene este logotipo o no figura en un registro nacional, se trata de una web fraudulenta que opera de manera ilegal.

La Aemps también cuenta con el Centro de Información online de Medicamentos Autorizados (CIMA), donde aparece toda la información sobre los medicamentos autorizados, y con un listado de farmacias que realizan la venta a distancia (Distafarma).

No obstante, en España, los medicamentos autorizados que contienen análogos de GLP-1 requieren de prescripción médica y no pueden ser comercializados a través de internet.

Señales que alertan de que un medicamento puede ser ilegal

La Aemps afirma que la primera señal para desconfiar de una página web en la que se vendan fármacos es que se anuncie como «aprobado» por una autoridad nacional o incluya logotipos oficiales de una autoridad nacional o de la EMA. En este sentido, aclara que, aunque algunos sitios webs pueden incorporar el logo de la entidad reguladora competente en el territorio nacional, hay que comprobar que presenta el logotipo común de la UE mencionado anteriormente.

Asimismo, señala que hay que sospechar de aquellos sitios web donde se asegure que los productos que comercializan son superiores a los tratamientos autorizados sin pruebas científicas que lo avalen.

Por último, la Agencia del Medicamento recomienda recelar de aquellas páginas que indiquen que los medicamentos en cuestión no están disponibles a través de farmacias o servicios de farmacia hospitalaria u otras estructuras del sistema nacional de salud.