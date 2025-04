Retiran unas tortitas de trigo vendidas en Andalucía por un fallo grave en el etiquetado

Isabel Méndez Málaga Viernes, 25 de abril 2025, 00:37 Comenta Compartir

Aviso para personas con intolerancia o alergia al gluten. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha recibido, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Bélgica, por el etiquetado incorrecto del ingrediente 'trigo' en unas tortillas de harina procedentes de Bélgica y sin embargo no se advierte de la presencia de gluten como se debería.

Según la información disponible, en nuestro país se han vendido en Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla - La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Murcia y Navarra, aunque no se descarta que pueda haber más comunidades autónomas afectadas.

Los datos de los productos implicados son:

Nombre: tortillas original.

Nombre de marca: Poco Loco.

Aspecto del producto: envasado en plástico con 8 unidades.

Número de lote: 35063.

Fecha de caducidad: 04/10/2025.

Peso de unidad: 320 gramos.

Temperatura: Ambiente.

Ampliar

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que puedan tener este producto en sus hogares (utilizado para burritos o 'wraps') que se abstengan de consumirlo, sin que suponga un riesgo para la salud del resto de la población. Ha sido la propia empresa fabricante en un autocontrol quien detectó el fallo en el etiquetado y comunicó la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y para no no poner al alcance de la población alimentos no seguros para todos.