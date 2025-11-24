Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alerta sanitaria

Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar

Ya son ocho los edulcorantes afectados, que han sido vendidos en toda España

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:50

Comenta

La alerta sanitaria por la presencia de sulfitos en edulcorantes aumenta. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) informa de que se ha ... tenido conocimiento de un nuevo lote afectado por la presencia de sulfitos. Es el número L250290 del producto Azúcar de coco Bio, de la marca Eco Wassi, que se suma a los anunciados con anterioridad. Son ya ocho los artículos, vendidos en toda España, que están involucrados en este caso, y ya han sido retirados del mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  2. 2 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  3. 3 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  6. 6 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  7. 7

    Triunfo agónico del Málaga en el descuento en el debut de Funes (3-2)
  8. 8

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie
  9. 9 Billetes baratos de Renfe por el Black Friday: 7 euros en Avlo y 19 euros en AVE
  10. 10

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar

Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar