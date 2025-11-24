Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar

Alerta sanitariaSanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar
Ya son ocho los edulcorantes afectados, que han sido vendidos en toda España
Málaga
Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:50
La alerta sanitaria por la presencia de sulfitos en edulcorantes aumenta. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) informa de que se ha ... tenido conocimiento de un nuevo lote afectado por la presencia de sulfitos. Es el número L250290 del producto Azúcar de coco Bio, de la marca Eco Wassi, que se suma a los anunciados con anterioridad. Son ya ocho los artículos, vendidos en toda España, que están involucrados en este caso, y ya han sido retirados del mercado.
Los datos actualizados de los productos implicados son:
--Nombre: Flor de Coco, endulzante de origen natural.
Marca: Azucarera.
Aspecto del producto: Bolsa de plástico.
Números de lote: L9311911453, L9312605553, L9313006553 sin fecha de caducidad.
Peso de unidad: 300 g.
Temperatura: Ambiente.
-- Nombre: Azúcar de coco Bio 400 g.
Marca: Dreamfoods.
Número de lotes: 130152024-04, 130152024-06, 130152024-08, 130152024-11, 130252024-17, 130252024-19, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026.
2207HI0225-71, 2207HI0225-74, 2207HI0225-77, 2207HI0225-86, 2207HI0225-91, 2207HI0225-97, HI0225-65 con fecha de consumo preferente 28/02/2027.
52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026.
Peso de unidad: 400 g.
Temperatura: Ambiente.
-- Nombre: Azúcar de coco.
Marca: Dreamfoods
Aspecto del producto: Envasado
Número de lotes:
130152024-06, 130152024-11, 130252024-18, 3001152024-14, 3001152024-17 con fecha de consumo preferente 30/07/2026
2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91, HI0225-68 con fecha de consumo preferente 28/02/2027
52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026
Peso de unidad: 1 Kg y 400 g
Temperatura: Ambiente.
-- Nombre: Azúcar de coco.
Marca: Planeta huerto
Número de lotes:
130152024-04, 130252024-19 con fecha de consumo preferente 30/07/2026;
2207HI0225-103, 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91 con fecha de consumo preferente 28/02/2027
52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026
Peso de unidad: 1 Kg y 500 g
Temperatura: Ambiente
-- Nombre: Azúcar de coco 1 Kg.
Marca: Bizilur.
Número de lotes: 130152024-06, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026
Peso de unidad: 1 Kg
Temperatura: Ambiente
-- Nombre: Azúcar de coco Bio
Marca: Eco Wassi
Número de lotes: L240353, L240367, L250020, L250048, L250075, L250076, L250077, L250144, L250177, L250178, L250179, L250224, L250238, L250240, L250253, L250289 y L250290
Peso de unidad: 300 g, 600 g y 950 g
Temperatura: Ambiente
-- Nombre: Azúcar de coco Bio.
Marca: Gumendi
Número de lotes: L250027, L250176, y L240176.
Peso de unidad: 300 g
Temperatura: Ambiente
-- Nombre: Ecológico, Azúcar de coco en bolsa de 1 kg.
Marca: La Salmantina
Número de lote: H495
Fecha de consumo preferente: 31/04/2027
Peso de unidad: 1 kg
Temperatura: Ambiente.
Según la información disponible, la distribución de los productos ha sido a todas las comunidades autónomas.
Como medida de precaución, se recomienda a las personas con intolerancia a los sulfitos que pudieran tener en sus hogares alguno de estos productos que se abstengan de consumirlo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión