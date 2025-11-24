Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar

La alerta sanitaria por la presencia de sulfitos en edulcorantes aumenta. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) informa de que se ha ... tenido conocimiento de un nuevo lote afectado por la presencia de sulfitos. Es el número L250290 del producto Azúcar de coco Bio, de la marca Eco Wassi, que se suma a los anunciados con anterioridad. Son ya ocho los artículos, vendidos en toda España, que están involucrados en este caso, y ya han sido retirados del mercado.

Los datos actualizados de los productos implicados son:

--Nombre: Flor de Coco, endulzante de origen natural.

Marca: Azucarera.

Aspecto del producto: Bolsa de plástico.

Números de lote: L9311911453, L9312605553, L9313006553 sin fecha de caducidad.

Peso de unidad: 300 g.

Temperatura: Ambiente.

-- Nombre: Azúcar de coco Bio 400 g.

Marca: Dreamfoods.

Número de lotes: 130152024-04, 130152024-06, 130152024-08, 130152024-11, 130252024-17, 130252024-19, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026.

2207HI0225-71, 2207HI0225-74, 2207HI0225-77, 2207HI0225-86, 2207HI0225-91, 2207HI0225-97, HI0225-65 con fecha de consumo preferente 28/02/2027.

52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026.

Peso de unidad: 400 g.

Temperatura: Ambiente.

-- Nombre: Azúcar de coco.

Marca: Dreamfoods

Aspecto del producto: Envasado

Número de lotes:

130152024-06, 130152024-11, 130252024-18, 3001152024-14, 3001152024-17 con fecha de consumo preferente 30/07/2026

2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91, HI0225-68 con fecha de consumo preferente 28/02/2027

52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026

Peso de unidad: 1 Kg y 400 g

Temperatura: Ambiente.

Ampliar Productos afectados por esta alerta. Aesan

-- Nombre: Azúcar de coco.

Marca: Planeta huerto

Número de lotes:

130152024-04, 130252024-19 con fecha de consumo preferente 30/07/2026;

2207HI0225-103, 2207HI0225-71, 2207HI0225-77, 2207HI0225-91 con fecha de consumo preferente 28/02/2027

52024-340 con fecha de consumo preferente 31/07/2026

Peso de unidad: 1 Kg y 500 g

Temperatura: Ambiente

-- Nombre: Azúcar de coco 1 Kg.

Marca: Bizilur.

Número de lotes: 130152024-06, 3001152024-14 con fecha de consumo preferente 30/07/2026

Peso de unidad: 1 Kg

Temperatura: Ambiente

-- Nombre: Azúcar de coco Bio

Marca: Eco Wassi

Número de lotes: L240353, L240367, L250020, L250048, L250075, L250076, L250077, L250144, L250177, L250178, L250179, L250224, L250238, L250240, L250253, L250289 y L250290

Peso de unidad: 300 g, 600 g y 950 g

Temperatura: Ambiente

-- Nombre: Azúcar de coco Bio.

Marca: Gumendi

Número de lotes: L250027, L250176, y L240176.

Peso de unidad: 300 g

Temperatura: Ambiente

-- Nombre: Ecológico, Azúcar de coco en bolsa de 1 kg.

Marca: La Salmantina

Número de lote: H495

Fecha de consumo preferente: 31/04/2027

Peso de unidad: 1 kg

Temperatura: Ambiente.

Según la información disponible, la distribución de los productos ha sido a todas las comunidades autónomas.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con intolerancia a los sulfitos que pudieran tener en sus hogares alguno de estos productos que se abstengan de consumirlo.