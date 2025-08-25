Alerta por la posible presencia de partículas metálicas en unas galletas Fontaneda
La distribución inicial se ha producido en Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco
Europa Press
Lunes, 25 de agosto 2025, 17:42
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado este lunes una alerta por la posible presencia de partículas metálicas en las galletas Pim' ... s Naranja de la marca Fontaneda, y ha recomendado a las personas que tengan este producto en sus hogares que no lo consuman.
La empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, informando de que el producto se presenta en un paquete de cartón y formato de 150 gramos, con número de lote OHT1153212, código de barras 7622201639815, fecha de consumo preferente a 30 de abril de 2026 y de conservación a temperatura ambiente.
La distribución inicial se ha producido en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, aunque las autoridades no han descartado también se haya dado en otras autonomías.
La AESAN ha tenido conocimiento de esta información a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid, y ahora se buscará verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.