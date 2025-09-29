Sanidad retira tres cremas cosméticas por posibles riesgos para la salud

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha retirado del mercado tres cremas, que se comercializan como cosméticos, pero que contienen principios activos ... con acción anestésica local que les confiere la condición de medicamentos y además pueden ocasionar daños a la salud.

Se trata de las cremas Lemon, Proaegis y Dermasa, y la Agencia, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha ordenado su prohibición y retirada del mercado. El análisis llevado a cabo por el Laboratorio Oficial de Control de la AEMPS ha confirmado la presencia de lidocaína, prilocaína y tetracaína, principios activos con acción anestésica local, además de ácido salicílico, un agente queratolítico, en concentraciones suficientes para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica ejerciendo una acción farmacológica. Sin embargo, estas sustancias no figuran en sus etiquetados, ocultando al consumidor su verdadera composición y, por tanto, incrementando el riesgo de ocasionar daños graves a la salud.

Ampliar Las tres cremas retiradas del mercado. AEMPS

La administración de anestésicos locales puede provocar reacciones en la zona de aplicación, como eritema, edema o prurito, y, cuando alcanzan concentraciones suficientemente elevadas en la circulación sistémica, existe riesgo de metahemoglobinemia.

Las sustancias no aparecen en las etiquetas de Lemon, Proaegis y Dermasa

La biodisponibilidad sistémica depende de la cantidad aplicada, el tiempo de exposición y el estado de la piel, según explican desde la AEMPS. En este sentido, la absorción puede ser significativa cuando se utilizan sobre mucosas o piel dañada, como ocurre durante procedimientos de tatuajes o maquillaje permanente (micropigmentación de labios, diseño de cejas pelo a pelo o microblading, entre otros), donde la barrera física e inmunológica de la piel se ve alterada. Por su parte, el ácido salicílico es un principio activo queratolítico que puede causar irritación o escozor en la zona de aplicación.

Aumento arriesgado

La AEMPS ha detectado un aumento en la promoción de cremas anestésicas ilegales destinadas a su uso en procedimientos estéticos, como microblading o fotodepilación, así como en la preparación de la piel antes de realizar tatuajes. Estos productos también se promocionan en sitios web fraudulentos y redes sociales, lo que agrava el riesgo para los consumidores.

Ante esta situación, la Agencia recomienda no utilizar estas cremas debido a la posibilidad de sufrir efectos adversos graves. Asimismo, recuerda que toda la información sobre medicamentos autorizados está disponible en el Centro de Información online de Medicamentos Autorizados de la AEMPS (CIMA).