Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Irene Lanzaco, directora general de AMI. Virginia Carrasco

Irene Lanzaco

Directora general de la Asociación de Medios de Información
«Resulta curioso que Meta tuviera en el juicio más abogados que empleados en España»

La directora general de la asociación que agrupa a los medios españoles celebra la sentencia contra la matriz de Facebook y denuncia el oscurantismo de la compañía

José A. González

José A. González

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:38

Comenta

En su tarjeta de presentación pone «directora general de la Asociación de Medios de Información (AMI)». En la práctica, representa los intereses de más de ... 80 medios españoles. Su nombre es Irene Lanzaco y es la artífice de la demanda que, a principios del mes de octubre, sentó a la todopoderosa Meta -la matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram- en el banquillo de los juzgados madrileños. No ha llegado el final del camino que inició en diciembre de 2023, cuando -cuenta Lanzaco- paseando por una estación de esquí con una amiga, CEO de una agencia de publicidad digital, recibió una alerta en el móvil de un medio internacional: «Irlanda sanciona a Meta por haber vendido publicidad segmentada sin disponer de base jurídica legitimadora para ello». Ahí vio -señala- «un claro caso de competencia desleal». Allí empezó y ahora sigue…

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  4. 4

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»
  5. 5 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  6. 6 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  7. 7 La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga
  8. 8 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  9. 9 A prisión por agresión sexual: investigan si drogó a la víctima con la excusa de un masaje en Benalmádena
  10. 10 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Resulta curioso que Meta tuviera en el juicio más abogados que empleados en España»

«Resulta curioso que Meta tuviera en el juicio más abogados que empleados en España»