Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del avión donde se muestra al joven varado en la moto acuática S. M.

Rescatan a un joven desaparecido en moto acuática tras tres días en el mar en Gran Canaria

Fue localizado este miércoles a 15 millas náuticas de Arguineguín y trasladado a puerto en aparente buen estado de salud

Miguel G. Casallo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:09

Un joven que permanecía desaparecido desde el lunes por la noche en la costa de San Bartolomé de Tirajana fue rescatado con vida este miércoles ... tras tres días a la deriva en una moto de agua.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  2. 2 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  3. 3 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  4. 4 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  5. 5 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  6. 6 Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido
  7. 7 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga
  8. 8 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  9. 9 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  10. 10 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rescatan a un joven desaparecido en moto acuática tras tres días en el mar en Gran Canaria