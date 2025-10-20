Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar

Un hombre fue este domingo rescatado sin vida tras ser hallado flotando en el mar en Almuñécar. Fue un testigo el que descubrió el cuerpo ... en la zona de Cerro Gordo el que dio aviso al servicio coordinador de emergencias 112. Fue sobre las 19.30 horas de este domingo a unos 500 metros de la orilla.

El 112 movilizó de inmediato a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios del 061 y a Salvamento Marítimo. El cuerpo sin vida estaba en avanzado estado de descomposición. Efectivos de Salvamento Marítimo rescataron el cadáver con una Salvamar y lo trasladaron hasta el puerto.

Por ahora no han trascendido más detalles del suceso, ni la identidad del fallecido ni las causas. La Guardia Civil de Málaga, el encontrarse el cuerpo en la zona entre Cerro Gordo y Nerja, ha sido la que se ha hecho cargo de la investigación para aclarar este suceso.