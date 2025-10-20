Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cerro Gordo, donde fue hallado el cadáver. Ideal

Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar

Un particular dio aviso al servicio de emergencias al ver un hombre en el agua

Camilo Álvarez

Granada

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:21

Comenta

Un hombre fue este domingo rescatado sin vida tras ser hallado flotando en el mar en Almuñécar. Fue un testigo el que descubrió el cuerpo ... en la zona de Cerro Gordo el que dio aviso al servicio coordinador de emergencias 112. Fue sobre las 19.30 horas de este domingo a unos 500 metros de la orilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  3. 3

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  4. 4 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  5. 5

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  6. 6

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  7. 7

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  8. 8

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  9. 9

    Israel bombardea Gaza tras un tiroteo con Hamás que denota la fragilidad de la tregua
  10. 10 Estas son las clasificaciones de la 45° Carrera Urbana Ciudad de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar

Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar