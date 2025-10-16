La reina y el Papa denuncian en la FAO el uso del hambre «como arma de guerra»

La denuncia del uso del hambre como un arma de guerra estuvo presente en los discursos que el Papa León XIV y la reina doña ... Letizia ofrecieron este jueves en la sede de la FAO en Roma, donde se celebró el Día Mundial de la Alimentación. La reina, que pudo saludar al Pontífice y a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, trató de sacudir las conciencias enumerando «algunas razones para la desesperanza» en los tiempos «complejos» que estamos viviendo.

Doña Letizia empezó precisamente con la denuncia de la «herida abierta» que supone el hambre y su uso como «arma de guerra en muchos lugares». En segundo lugar lamentó que exista una «concentración corporativa de los sistemas alimentarios», para criticar a continuación que una tercera parte de la producción mundial de alimentos «termine en la basura». No se olvidó de recordar que sean quienes «menos tienen» los más afectados por los efectos del cambio climático ni tampoco de citar «la desigualdad» que afrontan las mujeres para acceder a los recursos y la educación.

Embajadora Especial de la FAO, doña Letizia quiso estar presente en los eventos de conmemoración del 80 aniversario de esta organización que trata de luchar contra el hambre en el mundo, un problema que se calcula que afecta a 673 millones de personas. La FAO advierte continuamente del impacto que tiene la subida de los precios de los alimentos en las naciones más pobres, al tiempo que señala cómo se multiplica el número de personas obesas mientras se desperdician alimentos de manera generalizada. En su alocución, la reina no se olvidó de hacer suya esta denuncia al señalar que «las guerras prolongadas y las tensiones geopolíticas, las migraciones forzadas, la volatilidad de los precios, la pérdida de la biodiversidad ponen a prueba todos nuestros sistemas».

Denuncia del Papa

En su primera visita a la sede de la FAO desde que fue elegido obispo de Roma el pasado 8 de mayo, León XIV denunció igualmente cómo los «conflictos actuales» como los que se viven en Ucrania y en Gaza han provocado que vuelva a utilizarse «el uso de los alimentos como arma de guerra». Esta tendencia «contradice todo el trabajo de sensibilización llevado adelante por la FAO durante estas ocho décadas», dijo Robert Prevost en su discurso, que leyó en español y en inglés.

En su intervención el Pontífice lamentó la «cruel estrategia» de algunas naciones para «condenar al hambre» a hombres, mujeres y niños y aseguró sentirse «sumamente triste» porque muchos pequeños «se van a la cama sin comer». Esta situación no es fruto de la «casualidad», sino una señal «evidente de una insensibilidad imperante, de una economía sin alma, de un cuestionable modelo de desarrollo y de un sistema de distribución de recursos injusto e insostenible». León XIV aprovechó su presencia en este organismo internacional para recordar que «el derecho internacional humanitario prohíbe sin excepción atacar a civiles y bienes esenciales para la supervivencia de las poblaciones».