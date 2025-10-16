Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La reina Letizia de España saluda al papa León XIV. EFE

La reina y el Papa denuncian en la FAO el uso del hambre «como arma de guerra»

Esta organización de Naciones Unidas celebra el Día Mundial de la Alimentación y los 80 años desde su fundación

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:11

Comenta

La denuncia del uso del hambre como un arma de guerra estuvo presente en los discursos que el Papa León XIV y la reina doña ... Letizia ofrecieron este jueves en la sede de la FAO en Roma, donde se celebró el Día Mundial de la Alimentación. La reina, que pudo saludar al Pontífice y a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, trató de sacudir las conciencias enumerando «algunas razones para la desesperanza» en los tiempos «complejos» que estamos viviendo.

