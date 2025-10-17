Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un guardia civil comprueba la documentación de un camión en el puerto. Jesús Signes

La red de narcos del puerto de Valencia blanqueaba dinero con inversiones inmobiliarias y préstamos privados

Las escuchas telefónicas desvelan la creación de empresas pantalla para borrar el rastro de la fortuna que amasaron los jefes de la red internacional de tráfico de cocaína

Javier Martínez

Valencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:39

La red 'narcoportuaria' de Valencia blanqueaba el dinero procedente del tráfico de cocaína con grandes inversiones inmobiliarias, un servicio de préstamos privados, la creación de ... empresas pantalla y también con algunas operaciones logísticas, según las investigaciones policiales.

Te puede interesar

