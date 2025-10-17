La red de narcos del puerto de Valencia blanqueaba dinero con inversiones inmobiliarias y préstamos privados

La red 'narcoportuaria' de Valencia blanqueaba el dinero procedente del tráfico de cocaína con grandes inversiones inmobiliarias, un servicio de préstamos privados, la creación de ... empresas pantalla y también con algunas operaciones logísticas, según las investigaciones policiales.

Las escuchas telefónicas de la macrooperación 'Spider' desvelaron que uno de los detenidos ofreció a los narcos inmuebles con una parte del pago en efectivo, como la compra de una vivienda en la urbanización de lujo Altea Hills por 1,3 millones de euros, de los cuales alrededor de 900.000 euros se pagarían sin declarar.

Otra inversión inmobiliaria investigada fue la oferta de compra del complejo hotelero El Puntazo en Mojácar, valorado en 29 millones de euros, por 20 millones de euros con el 35% del pago del dinero no declarado (en B).

Tras estudiar la operación de blanqueo, el asesor fiscal de la parte vendedora puso la condición de que el dinero en B no superara el 10% por la posibilidad de inspecciones fiscales. Después de esta modificación, el representante de la organización criminal dijo que ya no le interesaba realizar la operación y ofreció otro mecanismo de lavado de dinero a los narcotraficantes.

También ofrecieron a un cabecilla de la red delictiva comprar una vivienda en la calle Poeta Quintana en el centro de Valencia. Tenía que pagar 750.000 euros en A y hasta 1.2 millones de euros en B, según las escuchas telefónicas.

En otra de las conversaciones grabadas por la Policía, uno de los investigados habla sobre los problemas que tienen dos estibadores corruptos: «Tendrían que haber invertido, haberse hecho empresas de construcción o de tal. Nano, están 'embilletadísimos' desde hace años (...), y es verdad que han tenido tanto y tienen tanto que ya realmente...».

Los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) detectaron también la operación de exportación de 20.000 electrodomésticos, un negocio en el que estaban implicados un conocido narcotraficante albanés y uno de los cabecillas del cártel del puerto de Valencia.

Las escuchas telefónicas y las investigaciones de los policías infiltrados permitieron identificar y detener a dos miembros de la organización criminal que se encargaban del asesoramiento legal y financiero a los narcos, así como de blanquear dinero, facilitar transacciones inmobiliarias, conectar y coordinar redes criminales y desarrollar infraestructuras logísticas.

Préstamos privados

El método de préstamos privados, otro de los que utilizaba la red 'narcoportuaria' para blanquear dinero, se ha extendido en Valencia en los últimos años y consiste en pedir préstamos privados que son amortizados en el momento de la transferencia. Los defraudadores entregan un maletín de dinero en B con la cantidad adeudada y una comisión añadida del 15%, y a los narcos que trabajaban en el puerto de Valencia les ofrecieron blanquear «pequeñas cantidades de 300.000 euros a la semana», según las investigaciones.

Como ya informó 'Las Provincias', el juez que dirigió la macrooperación 'Spider' abrió una pieza separada para investigar el blanqueo de la fortuna que amasaron algunos de los detenidos. Además de las 4,5 toneladas de cocaína confiscadas en varias fases, los agentes antidroga intervinieron lingotes de oro, diamantes, relojes de lujo, 365.000 euros, 53 vehículos de alta gama, una embarcación valorada en 400.000 euros, ocho armas de fuego (entre ellas dos bolígrafos pistola).

Las cinco personas detenidas por blanquear dinero, dos hombres y tres mujeres, solo estuvieron tres días en la cárcel. El juez acordó la prisión provisional de todos «con la sola finalidad de evitar el riesgo de destrucción de pruebas», según el auto dictado por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.

Tras valorar el atestado policial y las circunstancias que concurrían en cada una de las personas encarceladas, el juez decretó tres días después la libertad de los cinco investigados, aunque con medidas cautelares. El delito de blanqueo de capitales se castiga con penas de hasta seis años de cárcel, multas y otras sanciones como la inhabilitación profesional.

Los cinco acusados de un delito de blanqueo son familiares de los cabecillas de la red delictiva y deben acudir una vez al mes a una oficina judicial para firmar, y tienen que comunicar cualquier cambio de domicilio si los hubiera.

El mayor golpe policial al entramado portuario del narcotráfico en España, la operación 'Spider', se ha saldado con 85 detenciones y la incautación de 4,5 toneladas de cocaína. Los agentes antidroga realizaron un total de 59 registros en Quart de Poblet, Benetússer, Sedaví, Aldaia, Massamagrell, Massalfassar, Alboraia, Mislata, Puçol, Picassent, Sueca (el Perellonet), Algemesí, Montroi, Sagunto, Albalat dels Tarongers, Canet d'en Berenguer, Bétera, la Pobla de Vallbona, Chiva, Godelleta, Benigànim, Almenara, Alquerías del Niño Perdido e Ibiza.