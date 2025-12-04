Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un dron en pleno vuelo. Efe

El RACE lanza una academia de formación en pilotaje de drones

La innovadora escuela tendrá su sede en el Circuito de Madrid Jarama-RACE

C. P. S.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:55

El Real Automóvil Club de España (RACE) ha puesto en marcha la RACE Drone Academy, un nuevo programa formativo destinado a capacitar a profesionales en ... el manejo de drones y sistemas aéreos no tripulados. La iniciativa, que tendrá su sede en el Circuito de Madrid Jarama-RACE, se integra en la oferta de la Escuela RACE de Conducción.

