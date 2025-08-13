¿Quieres ser el diseñador de los futuros billetes en euros? El BCE convoca un concurso

El tema actual de los billetes en euros es «épocas y estilos» y los motivos principales que los ilustran son ventanas, puertas y puentes inspirados ... en estilos arquitectónicos de distintos períodos de la historia de Europa. Esto va a cambiar de aquí a unos años, ya que el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales nacionales de la zona euro han decidido dar un cambio a los billetes en euros y han convocado un concurso para que diseñadores gráficos residentes en la UE propongan sus ideas.

El concurso consta de dos fases: una de solicitud, que finaliza este 18 de agosto, y una fase de propuesta de diseños. Durante la primera, los diseñadores deben cumplir estos requisitos. Los solicitantes serán evaluados sobre la base de sus cualificaciones y logros y los seleccionados serán invitados a participar en la segunda fase y a presentar sus propuestas. El jurado del concurso estará formado por expertos independientes, que evaluará las propuestas y elegirá un máximo de cinco por tema.

La decisión del Consejo de Gobierno sobre los diseños definitivos se espera antes del final de 2026, tras una encuesta pública para evaluar la opinión de los ciudadanos europeos. No obstante, pasarán varios años hasta que los nuevos billetes entren en circulación, una vez concluya el proceso de fabricación.

Con estos nuevos diseños, el BCE busca evitar las falsificaciones y, de paso, este organismo se ha comprometido a reducir el impacto ambiental de los billetes durante todo su ciclo de vida y hacerlos más representativos e inclusivos para los europeos de todas las edades y procedencias, incluidos grupos vulnerables, como las personas con discapacidad visual.

Motivos y temas

El BCE ha seleccionado los motivos y temas que los participantes en el concurso deben usar para crear los diseños. Los dos temas seleccionados son «La cultura europea: patrimonio común» y «Ríos y aves: resiliencia en la diversidad», mientras que los motivos son los siguientes:

Ampliar