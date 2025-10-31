Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pasajeros esperan al autobús en la plaza Zabalburu. E. C.

«Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»

Una madre denuncia que un individuo tocó e intentó aupar a su pequeña en la parada del autobús del colegio, en la plaza Zabalburu

Ainhoa de las Heras

Viernes, 31 de octubre 2025, 08:41

Comenta

Como cada mañana, Paula había llevado a su hija, de dos años, a la parada del autobús para ir al cole. Eran aproximadamente las nueve ... menos veinte de la mañana de ayer cuando ella y otras tres madres esperaban la llegada del bus de un colegio concertado en la plaza Zabalburu de Bilbao, en la acera de las torres, donde recogen viajeros muchos otros autocares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  6. 6 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  7. 7 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  8. 8

    Ventas, bares y restaurantes donde comer muy bien en el Bosque de Cobre
  9. 9 Seis detenidos en Cártama por cultivar marihuana en una finca, donde tenían plantaciones de hasta tres metros
  10. 10 Tirotean la fachada de un edificio en Palma-Palmilla: se cuela una bala por la ventana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»

«Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»