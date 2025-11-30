Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antonio López abriendo su obra NSU

Las puertas de Antonio López se abren al público en la catedral de Burgos

La visita, que será gratuita en estos primeros días, sevirá tanto para contemplar el arte de un creador moderno como para redescubrir el primer templo gótico del mundo

Julio César Rico

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:01

Las puertas de Antonio López pueden ser visitadas por los burgaleses y turistas que se acerquen a la Catedral a partir de este domingo 30 ... de noviembre. Estas puertas deben servir no solo para contemplar el arte de un creador moderno, sino para ofrecer la oportunidad de redescubrir el primer templo gótico del mundo. Así, a partir de estas fechas, todos los ciudadanos podrán contemplarlas y evaluar lo que los promotores han descrito como un proyecto «largo, complejo y de enorme valor artístico».

