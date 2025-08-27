Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. EFE

Protección Civil rebaja a 13 los incendios en situación operativa 2

Hay un fuego que se encuentra en situación operativa 1, mientras que el de Garaño (León) «ha mejorado su evolución»

EP

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:20

Protección Civil ha rebajado de quince a trece los incendios forestales en situación operativa 2 y hay un fuego que se encuentra en situación operativa ... 1, mientras que el de Garaño (León) «ha mejorado su evolución».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  3. 3 El viento de terral vuelve a Málaga con aviso amarillo: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  4. 4 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  5. 5 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  6. 6 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  7. 7

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  8. 8 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  9. 9 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  10. 10 Facua denuncia a una cafetería de Málaga por no incluir en la carta que cobran un importe adicional por un vaso con hielo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Protección Civil rebaja a 13 los incendios en situación operativa 2

Protección Civil rebaja a 13 los incendios en situación operativa 2