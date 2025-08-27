Protección Civil rebaja a 13 los incendios en situación operativa 2
Hay un fuego que se encuentra en situación operativa 1, mientras que el de Garaño (León) «ha mejorado su evolución»
EP
Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:20
Protección Civil ha rebajado de quince a trece los incendios forestales en situación operativa 2 y hay un fuego que se encuentra en situación operativa ... 1, mientras que el de Garaño (León) «ha mejorado su evolución».
Así lo ha manifestado este miércoles la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en rueda de prensa tras las reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios que ha presidido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La Unidad Militar de Emergencia (UME) está trabajando en ocho incendios y los medios del Ministerio para la Transición Ecológica se encuentran en nueve fuegos.
A los catorce incendios activos se suman cuatro fuegos ya estabilizados y siete ya controlados, según ha informado la directora general de Protección Civil.
