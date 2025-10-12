Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Prohens y los técnicos de Emergencias realizan la reunión de seguimiento de la dana en el interior del avión. Efe

Prohens y los técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza

Al no poder abandonar la nave por la dana 'Alice' realizaron el seguimiento de las lluvias torrenciales en la isla desde el interior del aparato

C. P. S.

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:56

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el director de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y el equipo técnico que les acompaña han tenido que ... permanecer la mañana de este domingo encerrados en un avión en el aeropuerto de Ibiza a causa del temporal de lluvia que afecta a la isla.

