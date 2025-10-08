Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El futbolista Rafa Mir el día que fue puesto a disposición judicial. EP

Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»

El futbolista del Elche C.F. tendrá que acudir a declarar de nuevo el próximo lunes 13 por la presunta violación a una joven en su casa de Bétera

Ignacio Cabanes

Miércoles, 8 de octubre 2025, 09:02

Comenta

El futbolista Rafa Mir, que actualmente milita en el Elche C.F., ha sido procesado por un delito de agresión sexual con introducción de miembro ... corporal por vía vaginal, «empleando violencia», por los hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2024 en su domicilio de la urbanización Torre En Conill de Bétera. El delantero, que jugaba en el Valencia C.F. cuando se produjo la violación denunciada por una joven a la que había conocido esa noche en una discoteca de Valencia, tendrá que acudir a declarar de nuevo, ya en calidad de procesado, el próximo lunes 13 de octubre en la plaza número ocho de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria, que instruye la causa contra él y un amigo, Pablo Jara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  3. 3 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  4. 4 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  5. 5 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  6. 6 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  7. 7 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  8. 8 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  9. 9 Un tren de Málaga a Sevilla, obligado a hacer dos escalas por tener los baños rotos
  10. 10 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»

Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»