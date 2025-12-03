Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del juicio J.M.L.

Prisión permanente revisable para una mujer de Albacete por matar a su bebé recién nacido

Durante el juicio la mujer intentó implicar en los hechos a su marido y a la suegra

J.M.L.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:23

Comenta

La Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a prisión permanente revisable a una mujer de 36 años por haber matado a su bebé recién nacido ... en Elche de la Sierra (Albacete). Los hechos ocurrieron en enero de 2023. Según la sentencia, que ha tenido en cuenta la circunstancia agravante de parentesco, el bebé falleció por un fallo cardiorrespiratorio provocado por un shock hipovolémico, hipotermia y asfixia y la madre arrojó el cadáver a una bolsa de basura.

