Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operativo policial frente al domicilio donde se ha producido el crimen. Shootori

El presunto asesino de la mujer acuchillada en Alicante envío un mensaje a su cuñado antes de ahorcarse

Fue la hermana de la joven quien halló los cuerpos | Alicante decreta luto oficial por este crimen

Tere Compañy Martínez

Alicante

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:13

Comenta

El crimen machista que sacudió Alicante este jueves ha dejado una secuencia de horror que se ha ido reconstruyendo a partir de los primeros ... indicios. El asesino de Oriana, la joven de 29 años envió un mensaje de texto a su cuñado minutos antes de quitarse la vida. El hombre, de 34 años y expareja de la víctima, se ahorcó después en el balcón del domicilio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  2. 2 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  3. 3

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  4. 4 Once médicos de guardia, intoxicados en la cafetería del Hospital Clínico de Málaga
  5. 5 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  6. 6 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  7. 7 Denunciado por presunto acoso sexual el líder del PSOE de Torremolinos: «¿Ese escote lo has tenido siempre?»
  8. 8 Muere un hombre de 79 años en un choque en Rincón de la Victoria
  9. 9 El viento tumba un árbol y varias cornisas de un edificio y derriban una marquesina frente a los Baños del Carmen
  10. 10 Accidente mortal en Casarabonela: el conductor fallecido chocó contra una camión cuando intentaba esquivar a un jabalí

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El presunto asesino de la mujer acuchillada en Alicante envío un mensaje a su cuñado antes de ahorcarse

El presunto asesino de la mujer acuchillada en Alicante envío un mensaje a su cuñado antes de ahorcarse