El presidente del RACE, premiado por su contribución a la movilidad segura

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha otorgado la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial al presidente del Real Automóvil Club de España ( ... RACE) y presidente del Senado de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Carmelo Sanz de Barros, en reconocimiento a su destacada trayectoria en favor de la seguridad vial y la formación de conductores, tanto en España como a nivel internacional.

El acto de entrega, celebrado en Madrid este jueves, contó con la presencia del director general de Tráfico, Pere Navarro, familiares del galardonado, miembros del Consejo Directivo del RACE y patronos de la Fundación RACE, entre otras personalidades.

Durante su intervención, Sanz de Barros expresó que este reconocimiento supone «un honor de enorme valor personal e institucional», que refleja «más de un siglo de compromiso del RACE con la seguridad y la movilidad en España». Subrayó además que la distinción «no se dirige únicamente a mi persona, sino a una institución centenaria que ha estado, desde sus orígenes, al servicio de la sociedad española».

El presidente recordó los inicios del RACE a principios del siglo XX, cuando «no existían normas ni señales de tráfico», destacando que en aquel contexto «hablar de seguridad vial era hablar del RACE». La entidad fue pionera en la elaboración del primer Código de Circulación de España, acompañando desde entonces la evolución del país «desde los caminos de tierra hasta la movilidad digital y sostenible del siglo XXI».

Asimismo, Sanz de Barros resaltó la colaboración histórica entre el RACE y la Dirección General de Tráfico (DGT), una relación que ha contribuido a reducir la siniestralidad y promover una auténtica cultura del respeto en las carreteras.

La Fundación RACE desarrolla actualmente su labor en los ámbitos de la movilidad, seguridad y educación vial, además de promover planes de movilidad para empresas y administraciones públicas y programas de formación en prevención de riesgos. Entre sus principales instrumentos destacan la Escuela RACE de Conducción, referente en formación práctica y teórica para conductores, y el Centro CIFAL Madrid RACE, creado junto a Naciones Unidas para formar a líderes y autoridades en movilidad segura en distintos países.

El presidente también destacó el papel de España como referente internacional en seguridad vial, gracias al programa «Safe Mobility for All and for Life», impulsado por la FIA y Naciones Unidas y coordinado desde la Fundación RACE. Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades de los clubes automovilísticos de todo el mundo en la elaboración de políticas de movilidad y seguridad vial.

«España no solo aprende de los mejores, sino que también enseña y lidera», afirmó Sanz de Barros, señalando que el modelo de seguridad vial de la Fundación RACE es hoy «un referente para Naciones Unidas, la FIA y múltiples gobiernos internacionales».

Para finalizar, el presidente del RACE aseguró que esta distinción «no es un punto de llegada, sino un estímulo para continuar», y la dedicó a todos los socios, trabajadores y patronos del RACE «que hacen posible que sigamos, más de 120 años después, fieles a nuestro origen: defender la vida y la seguridad en la movilidad».