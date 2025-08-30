Estos son los últimos precios del tabaco hasta la próxima actualización del BOE
Se aplican tanto en la Península como en todos los puntos de venta de las Islas Baleares, Ceuta y Melilla
SUR
Sábado, 30 de agosto 2025, 17:12
Fortuna, Ducados, Nobel, Marlboro, L&M, Philip Morris, Winston o Chesterfield. Los precios actualizados de las diferentes marcas de tabaco deben publicarse en el Boletín ... Oficial del Estado (BOE). Los precios de dicho boletín se aplican siempre tanto en la Península como en todos los puntos de venta de las Islas Baleares, Ceuta y Melilla.
Los interesados en conocer la evolución de precios deben saber que el ministerio de Hacienda permite consultar los precios vigentes de las labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre y Puntos de Venta con Recargo del Área del Monopolio. A continuacón repasamos cuáles son los precios actuales hasta la próxima actualización del BOE. Según se especifica en la web oficial la última resolución de precios data del dos de agosto de 2025.
