Luis Ángel Gómez

¿Es posible que ocurra una nueva pandemia con la gripe aviar?

Los estudios explican el avance del virus hasta llegar a Europa y los casos excepcionales de infección en humanos

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:32

La «influenza aviar» o H5N1 ha sido detectado en España en aves silvestres y «algún caso» en domésticas, indica el Ministerio de Sanidad, que ... advierte que se realiza una «vigilancia permanente» por la «gran capacidad que tienen de mutar». Este virus de la influenza A puede tener alta patogenicidad, y representa un importante riesgo pandémico, según diversos artículos científicos publicados recientemente. Comenzó hace dos décadas en un corral del sudeste asiático.

