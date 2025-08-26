Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros

Arriesgó su vida por salvar la de una joven de 19 años que tenía intención de arrojarse desde el Cerro de Santa Catalina, en Gijón. ... Consiguió ponerla a salvo in extremis y evitar una tragedia. Sin embargo, esa heroica intervención le ha costado 500 euros a un policía nacional destinado en la Comisaría de Gijón. El agente reclamó en los tribunales la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo y no solo se la deniegan, sino que le imponen el pago de las costas derivadas del procedimiento judicial.

Considera el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que el funcionario «no tiene derecho subjetivo a que le sea otorgada la distinción aunque cumpla las condiciones establecidas» y que la felicitación pública concedida por la Dirección General de la Policía Nacional se ajusta al servicio realizado.

La intervención tuvo lugar en mayo de 2023. El policía, adscrito a la Brigada de Seguridad Ciudadana, fue comisionado al Cerro de Santa Catalina por el aviso de una chica que se había precipitado desde las inmediaciones del Elogio del Horizonte y permanecía en un saliente en mitad de la ladera. El agente descendió y pudo llegar hasta ella y evitar que volviese a saltar y cumpliese su objetivo de arrojarse al vacío. Permaneció con ella hasta que la víctima fue izada por el Helimer Cantábrico, pilotado en esa ocasión por Nuria Bravo, concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, según informa 'El Comercio'.

Escrito de la concejala de Seguridad Ciudadana

En la solicitud de la Medalla se aportó una carta de la propia edil alabando la intervención del policía nacional: «La actuación del agente, arriesgando su propia vida debido a la premura de la situación, fue crucial para la consecución con éxito de la operación. Posiblemente sin su intervención dicha persona se hubiera precipitado los 50 metros hasta las rocas perdiendo la vida», señala.

El TSJA da la razón a la Dirección General de la Policía y abunda en la discrecionalidad del reconocimiento, que lleva parejo un aumento de sueldo de en torno a 150 euros. «Desde el punto de vista del funcionario afectado, la norma aplicable al caso no concede un derecho al ingreso en la Orden al Mérito Policial, es decir, el funcionario no tiene un derecho subjetivo a que le sea otorgada la distinción y ello, aunque cumpla con las condiciones establecidas en la ley, se necesita además la libre y expresa facultad de la autoridad administrativa competente», recoge el fallo judicial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Añade: «Para el titular de la competencia, el Ministro de Interior (Fernando Grande-Marlaska), el carácter discrecional significa que los requisitos que establece la ley para permitir la concesión de la misma son requisitos 'mínimos', de suerte que a partir de ellos y de manera discrecional debe la Administración valorar con libertad de criterio el carácter meritorio de los hechos analizados para con ello ponderar si son dignos o no de la distinción».

Medalla a la Virgen del Amor

Las distinciones policiales se han visto envueltas en polémica en numerosas ocasiones, como cuando le fue concedida la Medalla al Mérito Policial a la Virgen del Amor o como cuando los tribunales retiraron la medalla de plata a Francisco López Canedo, el que fuera comisario de Gijón, al considerar que no se habían motivado suficientemente sus méritos.