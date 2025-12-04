Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hospital Materno Infantil de Badajoz, donde se investiga la desaparición de fentanilo. R. H.

La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo

Los agentes acudieron este miércoles a las dependencias de paritorio y de farmacia hospitalaria dentro de la investigación de la jueza Biedma

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:43

Agentes de la Policía Nacional acudieron la mañana de este miércoles al Hospital Materno Infantil de Badajoz por una investigación que se ha iniciado como ... consecuencia de la desaparición de fentanilo y que fue abierta después de que una enfermera denunciara un descuadre de unas 2.000 dosis. El juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias para aclarar qué ha ocurrido y los agentes recaban documentación que pueda ayudar a esclarecer la desaparición de este potente opiáceo que debe guardarse bajo llave.

