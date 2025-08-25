Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comisaria provincial de Alicante. PN

La Policía frustra en Alicante un brindis de lujo con dinero falso

Los detenidos, de entre 22 y 26 años, usaron billetes falsificados para pagar una botella de champán de 850 euros

Tere Compañy Martínez

Alicante

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:54

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a tres varones tras intentar pagar una botella de champán de lujo en una zona de ocio de ... Alicante utilizando billetes falsos. Los agentes imputan a los jóvenes, de entre 22 y 26 años, un presunto delito de estafa y falsificación de moneda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  2. 2 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  5. 5 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  6. 6 La dana llega a Andalucía: ¿dejará tormentas y relámpagos en Málaga?
  7. 7 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  8. 8 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  9. 9 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  10. 10

    «El cliente no perdona ni una arruga»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Policía frustra en Alicante un brindis de lujo con dinero falso

La Policía frustra en Alicante un brindis de lujo con dinero falso