Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández. E. L.

La Policía analiza los móviles de las menores halladas muertas en Jaén, con «bastante información»

El subdelegado del Gobierno de España insiste en que se mantiene la línea de que no hay terceros implicados

Enara López de la Peña

Jaén

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:42

Comenta

Avanza una investigación que tiene a la ciudadanía jienense en vilo. Tras finalizar el luto oficial por la muerte de las dos menores halladas muertas ... en el parque de La Concordia la madrugada del viernes al sábado, prosigue la labor de la Policía Nacional, que se está realizando «con una gran intensidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  2. 2 El photocall de la discoteca captó a los tres sospechosos de la violación grupal de Málaga
  3. 3 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  4. 4 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  5. 5 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  6. 6

    Los tribunales dan carpetazo al caso Mitjana: avalan que Málaga ha compensado a los vecinos y controlado el ruido en la zona
  7. 7 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  8. 8 Prisión para una mujer por difundir una conversación privada del marido con sus hijos en el chat de padres del colegio
  9. 9 Detenidos una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal en una trama de blanqueo en Málaga
  10. 10 Nuevos frentes dejarán lluvia en Málaga y activan un aviso amarillo para este jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Policía analiza los móviles de las menores halladas muertas en Jaén, con «bastante información»

La Policía analiza los móviles de las menores halladas muertas en Jaén, con «bastante información»