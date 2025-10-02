Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una mujer contempla el resultado de un test de embarazo. AdobeStock

La polémica del 'síndrome posaborto', los matices de un diagnóstico que no existe

La propuesta de Vox para informar a las mujeres del «trauma posaborto» recupera para el debate una vieja controversia

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:45

Comenta

Al debate político en blanco o negro le 'pinta' los grises la comunidad científica. «El término posaborto no existe, la clínica sí», señala como punto ... de partida Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM). La bronca en el Ayuntamiento de Madrid tras la aprobación el miércoles de una propuesta de Vox –con apoyo del PP y el rechazo del PSOE y de Más Madrid– para informar a las mujeres que vayan a abortar del «trauma posaborto» ha recuperado para el debate público un tema controvertido y ha generado una tormenta política –el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconoció ayer que este síndrome «no es una categoría científica reconocida»– .

