Platos de la Hispania romana llegan a la alta cocina

Un chef con estrella Michelin prepara platos basados en la investigación de varias universidades acerca de lo que comían los habitantes de la villa romana conquense de Noheda

J. M. L.

Cuenca

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:06

Jesús Segura es el chef del restaurante Casas Colgadas situado en el icónico edificio de Cuenca del mismo nombre. Poseedor de una estrella Michelin y ... un Sol Repsol, ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto: aplicar su creatividad gastronómica a platos de la Hispania romana. Para ello, se ha sumado a un proyecto del yacimiento arqueológico romano de Noheda, situado en el pequeño pueblo de Villar de Domingo García (Cuenca), de 215 habitantes.

