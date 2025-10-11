¿Te piden transferencia bancaria para alquilar un piso? Ojo con el aviso del Banco de España sobre estos pagos

Después de ojear infinidad de portales por fin encontramos, a golpe de click, el piso de nuestro sueños para una temporada larga o para unos ... días de vacaciones en la playa. Encaja el número de habitaciones, la ubicación y el precio que, tal vez, llama la atención por ser más bajo que el resto de ofertas seleccionadas. Sin embargo, al mostrar interés, se nos reclama para formalizar la reserva un pago por adelantado por transferencia bancaria. ¿Debemos efectuarlo sin más?

Precisamente en el blog del Banco de España la entidad reserva un post para advertir a los usuarios acerca de las estafas vinculadas a las reservas por transferencia bancaria: «En estos casos, antes de proceder, piénsatelo bien, porque las transferencias son mandatos de pago irrevocables. En cuanto te des cuenta del engaño, contacta con tu banco lo antes posible. De conformidad con las buenas prácticas y usos financieros, se le exige que haga esfuerzos razonables para tratar de recuperar el importe transferido, contactando con el banco receptor».

El Banco de España también apunta que debemos tener presente «que la cantidad que ya se haya abonado en la cuenta del beneficiario no puede ser devuelta sin su consentimiento, o por orden judicial. De ahí que debas extremar la cautela en estos casos y asegurarte bien antes de realizar la transferencia», apostilla.

¿Cómo saber si estamos ante una estafa o un engaño? Recuerda el Banco de España algunas cuestiones que deben poner en alerta a los usuarios. «Algunas pistas que deben hacerte sospechar son, entre otras, que las fotos parecen «de revista», que el anunciante te dice que está en el extranjero y no te puede enseñar el piso, que el contacto es por correo electrónico y contiene frases con faltas de ortografía o gramaticales, y –aquí viene lo que nos interesa– te pide que hagas el pago de la reserva mediante transferencia por adelantad», apunta la entidad.