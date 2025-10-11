Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿Te piden transferencia bancaria para alquilar un piso? Ojo con el aviso del Banco de España sobre estos pagos

La entidad recuerda la proliferación de estafas: «En estos casos, antes de proceder, piénsatelo bien»

SUR

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:40

Después de ojear infinidad de portales por fin encontramos, a golpe de click, el piso de nuestro sueños para una temporada larga o para unos ... días de vacaciones en la playa. Encaja el número de habitaciones, la ubicación y el precio que, tal vez, llama la atención por ser más bajo que el resto de ofertas seleccionadas. Sin embargo, al mostrar interés, se nos reclama para formalizar la reserva un pago por adelantado por transferencia bancaria. ¿Debemos efectuarlo sin más?

