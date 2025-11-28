Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fachada del Ayuntamiento de Pinos Puente. Ideal

Piden cárcel a una concejal de Igualdad de Granada por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual

La edil y otra vecina golpearon a la víctima para evitar que su hija declarara como testigo en un juicio contra sus hijos

Pilar García-Trevijano

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:56

La Fiscalía Provincial de Granada pide cuatro años de prisión para la concejal de Igualdad de Pinos Puente, Margarita Álvarez Ortiz (IU), por un presunto ... delito de obstrucción a la justicia en conjunción con un delito de amenazas y otro de lesiones por agredir, junto a otra mujer, a una vecina de la localidad con el fin de que su hija no testificara en un juicio por agresión sexual donde su vástago era uno de los principales acusados. En la causa, instruida por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Granada, la acusación solicita además una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio e indemnizar a la víctima con 4.880 euros.

