Pedro Sánchez: «El cambio climático mata»

El presidente de Gobierno Pedro Sánchez acudió a la reunión de presidentes previa a la COP30 y en su discurso de este viernes aseguró que « ... el cambio climático mata. Más de 20.000 vidas perdidas en los últimos años en nuestro país». Al empezar, recordó a las personas que murieron en la dana de Valencia. «El cambio climático es el pan que falta cuando hay sequía o la casa que se pierde cuando llega la riada», sostuvo. «Este verano también se ha vuelto a sentir el golpe de la naturaleza, con olas de calor que alimentaron incendios que superaban toda capacidad de extinción», y calculó que se había quemado «medio millón de hectáreas. Sé que muchos otros líderes contarán cosas parecidas», dijo. «No es ideología. Es ciencia».

En la cita de Belém, Brasil, la Cumbre del Clima que se celebra en plena Amazonía, Sánchez ofreció la ayuda española: «Pueden contar con España, por convicción moral, porque creemos en la transición verde como motor de crecimiento y transformación». «Afrontamos el cambio climático no desde el miedo sino desde la esperanza. Desde las oportunidades. No a la defensiva, sino a la ofensiva. Nuestro modelo es mejor y funciona mejor, solo así podremos ganar el apoyo necesario para ganar esta batalla. La emergencia climática mata y empobrece». Según sus cuentas, sólo en la Unión Europea las catástrofes relacionadas con el clima causaron más de 40.000 millones de pérdidas.

Mismos objetivos

Pedro Sánchez insistió en cumplir los objetivos del acuerdo de París. «Si no reducimos drásticamente las emisiones en las próxima década, existe un riesgo real de que se rebasen los 2 grados centígrados de temperatura de calentamiento global (con respecto a la era preindustrial)», dijo Sánchez y prometió la aportación de 45 millones de euros para financiar fondos como el de adaptación y el de respuesta de pérdidas y daños. «Todos sabemos las consecuencias tan devastadoras que tendrá para nuestros países. El tiempo se nos agota, actuemos juntos en lugar de fallar por separado».

Y reconoció que existe una «brecha enorme entre objetivos y realidades». Entre esas metas señaló la de reducir un 90% las emisiones para 2040 y un 100% para una década después, con respecto a los niveles de 1990 y anunció que «estamos avanzando para gravar los vuelos de clase premium y jet privados, es lo justo».