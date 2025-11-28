Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El condenado por matar a su madre en marzo de 2023 en el barrio de San Marcelino de Valencia. I. Cabanes

Parricidio de Valencia: 15 años de prisión por matar a su madre con una fregona y un cojín

El parricida de San Marcelino tiene una eximente incompleta de alteración psíquica debido a un «desbordamiento emocional» por los cuidados a su progenitora

Ignacio Cabanes

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:38

Comenta

Una fregona y un cojín, esas fueron las armas empleadas para acabar con la vida de su madre, de 68 años y con una enfermedad ... mental, en marzo de 2023, en el domicilio que compartían en el valenciano barrio de San Marcelino. Pero más allá del método empleado para acabar con la vida de su progenitora, primero golpeándola con el mango del utensilio de limpieza y después asfixiándola una vez indefensa en el suelo, este parricidio esconde el fracaso, una vez más, de la detección a tiempo de una bomba de relojería, en materia de salud mental, a punto de explotar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  3. 3

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  4. 4 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  7. 7

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  8. 8 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  9. 9 Hoy se inauguran la luces de Navidad en Málaga: horario, hilo musical y nueva decoración
  10. 10 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Parricidio de Valencia: 15 años de prisión por matar a su madre con una fregona y un cojín

Parricidio de Valencia: 15 años de prisión por matar a su madre con una fregona y un cojín