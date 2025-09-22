Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ouigo lanza billetes de tren para viajar de Málaga a distintos puntos de España desde 9 euros

Los Pink Days ofrecerán durante tres días asientos a precios muy económicos para escapadas entre septiembre y noviembre

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:08

El otoño también es una buena época para viajar, y por lo general suele resultar más económico que en verano. Por este motivo, Ouigo lanza ... su promoción Pink Days, que ofrece durante tres días (del 23 al 25 de septiembre, ambos incluidos) la oportunidad de comprar el 80% de los billetes a 9, 15, 19 y 25 euros. Se podrán utilizar para realizar escapadas dese el 23 de septiembre hasta el 30 de noviembre.

