Ouigo lanza billetes de tren para viajar de Málaga a distintos puntos de España desde 9 euros

El otoño también es una buena época para viajar, y por lo general suele resultar más económico que en verano. Por este motivo, Ouigo lanza ... su promoción Pink Days, que ofrece durante tres días (del 23 al 25 de septiembre, ambos incluidos) la oportunidad de comprar el 80% de los billetes a 9, 15, 19 y 25 euros. Se podrán utilizar para realizar escapadas dese el 23 de septiembre hasta el 30 de noviembre.

La compañía de alta velocidad, según destaca también, ofrece billetes económicos, asientos XL y tarifas especiales para los más pequeños. Por ejemplo, se puede disfrutar de una tarifa plana de 7 euros para niños de entre 4 y 13 años, mientras que los menores de 3 años pueden viajar de forma gratuita, siempre que lo hagan en brazos de un adulto así como compensaciones en retrasos a partir de media hora.

Además, Ouigo cuenta con la opción 'Tiempo para pensar', que por tan solo dos euros permite reservar el viaje y mantener su precio entre 48 horas y 7 días.