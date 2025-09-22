Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desprendiemiento de tierra por las lluvias del domingo en Montserrat (Barcelona). Efe

El otoño comienza con un bajón del termómetro: en Soria se desplomará a 1ºC

Las temperaturas se situarán entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal hasta mediados de semana y habrá heladas en Soria, Teruel, Salamanca, Segovia, León, Burgos o Ávila y copos de nieve en el Pirineo y la cordillera Cantábrica

C.P.S.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:32

El inicio del otoño astronómico, que se producirá este lunes a las 20.19 horas, comienza con tiempo fresco después del descenso térmico de los ... últimos días. Las temperaturas, según ha avanzado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, se situarán entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal hasta mediados de semana, especialmente en la mitad norte. En las jornadas siguientes estas temperaturas se irán normalizando, y en la segunda mitad de la semana se espera una subida del mercurio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  4. 4

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  5. 5 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  6. 6

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  7. 7 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  8. 8 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche
  9. 9

    El Unicaja prolonga su reinado intercontinental
  10. 10

    Los rostros de Los Asperones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El otoño comienza con un bajón del termómetro: en Soria se desplomará a 1ºC

El otoño comienza con un bajón del termómetro: en Soria se desplomará a 1ºC