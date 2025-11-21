Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
García Magán, a la izquierda, en la rueda de prensa de este viernes. R. C.

Los obispos apelan a la «presunción de inocencia» en el caso Zornoza

«Hay que dejar que los jueces actúen», dice el portavoz de la Conferencia Episcopal sobre el obispo de Cádiz investigado por el Vaticano por abusos a un menor

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:25

Comenta

La Conferencia Episcopal (CEE) ha apelado a la «presunción de inocencia» para no entrar a valorar el caso de Rafael Zornoza, el obispo de Cádiz ... y Ceuta investigado por un presunto caso de abusos a un menor en los años 90. «Hay un respeto a la presunción de inocencia, que también tiene un obispo, y que sería bueno que se diera en los medios», ha dicho este viernes el portavoz de la CEE, César García Magán, durante la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los trabajos de la Asamblea Plenaria de la CEE, y en la que ha recordado también «el derecho de las víctimas a presentar sus casos ante las instancias que consideren».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana
  4. 4

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  7. 7

    Fiebre por los hoteles en los barrios de Málaga: tramitan dos nuevos proyectos
  8. 8

    Las claves de un fallo que le expulsa de la carrera fiscal
  9. 9 Aumenta el malestar por las colas en el aeropuerto de Málaga: «He estado más de una hora para cruzar el control»
  10. 10 Detienen al caravanista herido de bala junto al Martín Carpena: todo apunta a un disparo accidental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los obispos apelan a la «presunción de inocencia» en el caso Zornoza

Los obispos apelan a la «presunción de inocencia» en el caso Zornoza